Duran logra vencer al Covid y sale del Hospital en Ciudad de Panamá Por. Gabriel F. Cordero El cuatro veces campeón mundial Panameño y miembro del Salón de la Fama de Canastota, Roberto ¨Manos de Piedra¨ Durán ha recibido la salida medica este jueves del Hospital Nacional donde se hallaba internado desde el pasado 25 de junio luego de salir positivo en un examen de Covid 19. «Hoy, con el favor de Dios, regresa a casa después de batallar contra el virus covid-19. Fue una pelea de Campeonato Mundial», dijo Durán en su cuenta en Instagram. Panamá presenta las cifras oficiales mas altas en contagios de Centroamérica por la pandemia, con 645 muertos y más de 34.000 contagiado tras sufrir una profunda crisis sanitaria, social y económica en estos momentos. Ramírez venga en Las Vegas la derrota con Gonzales Convención de la AMB, notas del día 2

