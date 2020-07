Convención de la AMB, notas del día 2 El periodista argentino Osvaldo Principi hizo una presentación abogando por la inclusión de ciertos resultados “pro” de AIBA y los resultados de la Serie Mundial de Boxeo en los registros profesionales de boxeo. El presidente del Comité de Campeonatos de la AMB, Carlos Chávez, declaró que debido a los protocolos de salud Covid-19 y las restricciones de viaje, no es factible que se aprueben muchos campeonatos mundiales y se suspendan todas las peleas obligatorias. El vicepresidente del Comité de Campeonatos de la AMB, Julio Thyme, declaró que es posible que las peleas por el campeonato de la AMB se puedan aprobar para el 18 y el 25 de julio. Roberto Díaz de Golden Boy solicitó una pelea entre el campeón regular de peso súper gallo de la AMB Brandon Figueroa y el campeón de oro de la AMB Ronny Ríos, diciendo que ambos están en los Estados Unidos. El promotor de Figueroa, Tom Brown, declaró que ya había solicitado a la AMB una pelea diferente. Los representantes del campeón súper ligero de oro de la AMB, Ismael Barroso, dijeron que Barroso está en Estados Unidos y listo para pelear en dos semanas. Quieren una pelea con el campeón regular de la AMB Mario Barrios. El presidente de la AMB, Gilberto Jesús Mendoza, declaró que las decisiones se tomarán durante la semana y los anuncios se realizarán el sábado. Un representante del peso welter Radzhab Butaev quiere una pelea contra Yordenis Ugas, número 1, por el título regular vacante de la AMB. El actual campeón regular de la AMB, Alexander Besputin, venció a Butaev por el título, pero luego falló en su prueba de drogas, por lo que Besputin será despojado durante la convención. Un representante del campeón súper welter de la AMB, Erislandy Lara, dijo que Lara, de 37 años, no se está volviendo más joven y necesita pelear pronto. 99 aniversario de la primera pelea por el título mundial

