99 aniversario de la primera pelea por el título mundial Hoy es el 99 aniversario de la pelea entre Jack Dempsey y Georges Carpentier. El 2 de julio de 1921, tuvo lugar el primer campeonato mundial oficial avalado por una organización mundial y la Asociación Mundial de Boxeo, conocida como la Asociación Nacional de Boxeo (NBA) en ese momento, sancionó el título. Anteriormente los campeones fueron reconocidos por aclamación pública. Con los años, este modelo ha sido adoptado por otras organizaciones de boxeo para hacer del boxeo lo que es hoy. La pelea tuvo lugar en Nueva Jersey, y Dempsey ganó el título de peso pesado de la AMB. En el momento de la pelea, Dempsey tenía 26 años. También es un ícono de la AMB que representa los valores y el trabajo que se han llevado a cabo a lo largo de los años para desarrollar el deporte. Comenzó todo y lidera una lista de grandes luchadores que han usado el cinturón negro y dorado a lo largo de los años. Este es un día especial, no solo para la AMB, sino también para el boxeo, porque conmemora un logro histórico tanto para la organización como para el boxeo en general. Convención de la AMB, notas del día 2 Kingry vs. Luke Campbell por titulo mundial del WBC

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.