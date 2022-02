Pronto se conocerá la Decisión de Kambosos Por Ray Wheatley – World of Boxing El campeón unificado de peso ligero de la AMB, la OMB, la FIB y el CMB, George Kambosos, pronto debería tomar una decisión sobre con quién se enfrentará y en qué lugar en Australia en 2022. “No tengo preferencia sobre con quién quiero pelear, pelearía contra ambos (Lomanchenko y Haney) en la misma noche si tuviera que hacerlo”, dijo Kambosos a la AAP. “Se trata de quién llega con la mejor oferta. La pelota está en su cancha para subir a la mesa y mostrar cuánto quieren esta pelea. Tengo todos los cinturones y todas las joyas, así que tienen que viajar aquí. Kambosos nombró Marvel Stadium (Melbourne), Rod Laver Stadium (Melbourne), ANZ Stadium (Sydney) y SCG (Sydney Cricket Ground) como posibles sedes. Cuéllar noquea a Blandón en seis en Cancun

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.