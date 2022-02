La FIB ordena la eliminatoria Shvedenko-Scull Por Boxing Bob Newman La FIB está ordenando una pelea de eliminación entre los dos contendientes disponibles mejor calificados: el #3 Evgeny Shvedenko y el #10 William Scull por la posición número uno en la división de peso súper mediano. El ruso Shvendenko, 15-0, 6 KOs, es promovido por Fächersport, Karlsruhe, Alemania, mientras que el cubano Scull, 18-0, 9 KOs, es promovido por Agonsports, Berlín, Alemania. Ambos peleadores han indicado por escrito que están dispuestos a participar en el combate de eliminación por el puesto obligatorio. Las negociaciones deberían concluir antes del 20 de febrero de 2022. El ganador estaría en línea para enfrentar al campeón indiscutible Canelo Álvarez. Excampeón Robert Easter Jr fue baleado en asalto en Cincinnati Pronto se conocerá la Decisión de Kambosos

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.