Excampeón Robert Easter Jr fue baleado en asalto en Cincinnati Según los informes, el ex campeón de peso ligero de la FIB, Robert Easter Jr., recibió tres disparos el domingo por la noche durante un robo en Cincinnati, Ohio. Según WTOL-TV, Easter Jr. recibió un disparo cuando intentaba huir de un grupo de matones que le robaron dos cadenas de oro, tres anillos de diamantes y su teléfono celular. Easter Jr fue operado de urgencias y se espera pueda sobrevivir. La FIB ordena la eliminatoria Shvedenko-Scull

