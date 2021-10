Probellum firma a Ricky Burns, Brandon Moore y Maravilla Martínez Probellum, el nuevo equipo promocional encabezado por Richard Schaefer, ha anunciado el fichaje del campeón mundial de tres pesos Ricky Burns (43-8-1, 16 KOs), quien ostentaba títulos mundiales en peso superpluma, ligero y superligero entre 2010. y 2017. Probellum también anunció la firma del invicto peso pesado Brandon Moore. Moore (10-0, 6 KOs), y un acuerdo de co-promoción de múltiples peleas y varios años con Maravillabox Promotions de Sergio Martínez. López-Kambosos estará en DAZN La Convención del WBC se trasladó a la Ciudad de México

