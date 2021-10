La Convención del WBC se trasladó a la Ciudad de México El WBC ha decidido realizar su Convención Anual del WBC en la Ciudad de México del 14 al 18 de noviembre y contará con protocolos de precaución y seguridad extremas para salvaguardar la salud de todos. La convención se anunció originalmente para Tailandia, luego se trasladó a Cancún, antes de la mudanza final a la Ciudad de México. * La vacunación completa será obligatoria para poder asistir y participar.

* Se debe presentar una prueba de PCR negativa antes del viaje.

* La prueba de PCR se realizará a la llegada al hotel anfitrión.

* La prueba de PCR se realizará antes de la salida de regreso a casa.

* Todos los eventos y lugares contarán con protocolos de saneamiento e higiene.

