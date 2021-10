Niyomtrong retiene el súper cinturón mínimo de la AMB en Tailandia Thammanoon Niyomtrong (23-0, 8 KOs) regresó al ring y venció con un nocaut técnico en el tercer asalto contra su compatriota Siridech Deebok (23-7-1, 13 KOs) para retener su súper campeonato de peso mínimo en el Chang Arena, en Buriram, en su Tailandia el pasado martes. Luego de una larga inactividad por la pandemia y un aplazamiento de la pelea hace unos meses, el boxeador conocido como Knockout CP Freshmart tuvo que esperar más de un año para volver a boxear desde marzo de 2020, cuando realizó su última pelea. Niyomtrong mostró superioridad desde el inicio y sus ataques lograron derribar al retador en dos ocasiones. El castigo fue evidente y en la tercera estrofa, el tercer hombre en el ring se vio obligado a detener la acción para darle una nueva victoria a la monarca de la AMB en las 105 libras. Niyomtrong ganó el título interino de la categoría en 2014 al vencer a Carlos Buitrago. Defendió ese título una vez antes de enfrentarse a Byron Rojas en 2016 y arrebatar el campeonato que había defendido siete veces. En 2019, se convirtió en súper campeón y ha defendido esa corona dos veces. En total, ha defendido 12 defensas con ese peso durante siete años. La Convención del WBC se trasladó a la Ciudad de México Round 12 con Mauricio Sulaimán: 15 años de generar ilusión, esperanza y alegría

