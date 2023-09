Presentan el Cinturón Puebla para el Ganador de CANELO-CHARLO El WBC dio a conocer el nuevo y deslumbrante cinturón Puebla, diseñado por Angélica Moreno en el taller de Talavera de la Reyna. Se entregará al ganador del histórico partido Undisputed vs Undisputed entre Saúl “Canelo” Alvarez y Jermell Charlo, que se llevará a cabo este sábado. El cinturón verde y oro es el emblema del WBC y el máximo reconocimiento a quienes suben al ring; sin embargo, el organismo en esta búsqueda incansable por la innovación, creo una serie de cinturones especiales y únicos, con el fin de premiar y reconocer las peleas que han trascendido en la historia del boxeo, un trofeo especial, que México y el boxeo, otorga a los peleadores que se enfrenten en las dos fechas más representativas para México, el 5 de mayo (Batalla de Puebla) y el 16 de septiembre (Día de la Independencia). El WBC, ha trabajado de la mano de comunidades indígenas, destacando diversas culturas por medio de sus artesanos mexicanos quienes han transformado el cinturón WBC en verdaderas piezas de arte, cada uno representando lo mejor de su cultura; sin embargo, hoy, una nueva obra de arte se une a esta familia de fajas, y es que, el WBC develó el cinturón Puebla-Jalisco II una joya creada por manos artesanas de las culturas que se fusionaron para crear un cinturón de colores vibrantes con majestuosas representaciones de cada cultura, diseñado por Angélica Moreno en el taller Talavera de la Reyna. Para el desarrollo del cinturón se utilizaron dos de las técnicas artesanales más importantes en el Estado de Puebla , la talavera y el bordado. El bordado fue realizado por Matilde Juárez, artesana poblana quien muestra a través del bordado y los colores aplicados los patrones más representativos de diferentes localidades del estado de Puebla. La talavera enmarca la placa del cinturón con un diseño tradicional poblano; el plumeado que es representativo de Puebla, en esta edición se hizo en negro con la intención de traer un diseño antiguo a la contemporaneidad, logrando transmitir y preservar la tradición poblana. Así mismo se pintó la Catedral de Puebla que es uno de los monumentos más representativos , sostenida por dos ángeles, quienes forman parte importante dentro de la historia del Estado. Alrededor de todo el cinturón se crearon unas piezas de talavera en forma de diamante, buscando así reconocer al ganador de esta edición como una persona única al igual que este mineral. El próximo 30 de septiembre, una guerra por la supremacía Alvarez vs. Charlo se avecina y para enmarcar este evento histórico, al ganador se le entregará esta joya especial conmemorativa. Round 12: Semana de pelea Canelo vs. Charlo Walsh hará su debut en el MSG Like this: Like Loading...

