Petalcorin-Shiro por título WBC el 23 de diciembre en Japon Por Ray Wheatley – World of Boxing El ex campeón mundial de la AMB y actual FIB # 4 y AMB # 8 Randy Petalcorin (33-3-1, 23 KOs) fue llamado con anticipación para reemplazar al campeón mundial de la FIB Felix Alvarado el 23 de diciembre en Japón para luchar por el título mundial del WBC contra el campeón Ken Shiro (16-0, 9 KOs)



“Randy tiene cuatro semanas para terminar de prepararse y viajar a Japón y luchar contra el mejor mosca ligera del mundo Ken Shiro. Es un gran desafío que no pudimos rechazar. Es una oportunidad única en la vida para Petalcorin ”, dijo el codirector Peter Maniatis. Petalcorin entrenará en el gimnasio Sanman en General Santos con Jim Claude Manangquil “Desde que comencé el boxeo siempre quise pelear contra los mejores boxeadores del mundo por el título mundial del WBC. Ahora mi sueño se ha hecho realidad el 23 de diciembre “, dijo Petalcorin. La perseverancia vale de los gemelos Alvarado de Nicaragua Jermall Charlo: Buscare el triunfo por nocaut Advertisements

