Jermall Charlo: Buscare el triunfo por nocaut El campeón de peso mediano del WBC, Jermall Charlo, está buscando volver a sus nocauts contra Dennis Hogan en Showtime el 7 de diciembre después de decisiones unánimes consecutivas que rompieron su cadena de nocauts en cinco de sus últimas seis peleas. "Se escuchan los combatientes decir que no van a noquear, pero yo sí", dijo Charlo. "Si golpeo a Hogan con algo de color, se va a dormir. Estoy en forma. Soy fuerte. Voy por el nocaut si está allí. Si cree que puede intimidarme, le mostraré que cometió un gran error. Estoy de vuelta donde quiero estar. Me tomó un poco de tiempo convertirme en un verdadero peso mediano, pero ahora estoy aquí ". En Hogan, Charlo se enfrentará a un luchador que ha competido en todo el mundo, desde el súper welter hasta el semipesado, y recientemente hizo un gran revuelo al dejar caer una controvertida decisión en una pelea por el título de 154 libras contra Jaime Munguia en abril. "Sé todo sobre Hogan", dijo Charlo. "Sé que ha estado en Florida pensando que se está preparando para mí. El no tiene idea. Es un pequeño toletero que debe preocuparse por su peso, pero me voy a sentar allí y pelear con Hogan. No voy a ninguna parte. Mi mente es más aguda que la suya también, pero si él quiere hacer una pelea, estoy listo ".

