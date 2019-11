La perseverancia vale de los gemelos Alvarado de Nicaragua El pasado fin de semana, René Alvarado (32-8, 21 KOs) de Nicaragua destronó a Andrew Cancio para ganar el campeonato súper pluma de la AMB. Los dos habían peleado previamente hace casi cuatro años y Cancio detuvo a Alvarado. La victoria fue una gran hazaña de Alvarado, considerando que en un momento de su carrera perdió 6 de cada 10 peleas. Finalmente lo logró y actualmente está en una racha de ocho peleas ganadas.



Su hermano gemelo es el campeón de peso ligero ligero de la FIB, Felix Alvarado (35-2, 30 KOs). Félix también se ha enfrentado a la adversidad, perdiendo consecutivamente las pérdidas de decisión en los intentos de título mundial en un lapso de seis meses. Se convirtió en campeón mundial el año pasado y tiene una exitosa defensa del título. Las probabilidades de que ambos hermanos se convirtieran en campeones mundiales parecían bastante descabelladas, y mucho menos al mismo tiempo. Hace unos años, William Ramirez / WRAM Boxing, quien maneja a Felix, a menudo hablaba del escenario en el que ambos luchadores serían campeones mundiales simultáneamente. Tenga en cuenta que en ese momento ni siquiera estaba programado para una pelea por el título mundial. Ahora es una realidad ya que los gemelos cierran el 2019 con campeonatos mundiales . Besputin-Butaev por el título welter de la AMB el sábado en Monaco Petalcorin-Shiro por título WBC el 23 de diciembre en Japon Advertisements

