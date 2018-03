Parra-Juárez este viernes en Telemundo

Los pequeños gigantes ocuparán el centro de atención a medida que la temporada de primavera continúe para “Boxeo Telemundo Ford” este viernes. El ex retador del título mundial Gilberto “El Yaqui” Parra (26-3, 21KO’s) se enfrenta al compatriota y ex retador del título mundial Saúl “Baby” Juárez (23-7-1, 12KO’s). El evento principal de 10 rounds tendrá lugar este viernes en el Auditorio Blackberry en la Ciudad de México. Se enfrentaran por el título vacante latino de peso minimosca del CMB. El espectáculo es presentado por Tuto Zabala Jr.’s All Star Boxing Inc y Producciones Deportivas.