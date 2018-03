Jacobs: vencere a Sulecki, luego buscare a Charlo

Luego de un momento en la última etapa el pasado sábado por la noche en el Barclays Center, el ex campeón mundial de peso mediano Daniel Jacobs fue enfático en sus palabras al contendiente Jermall Charlo. Jacobs dijo: “Todo mi enfoque ahora está en Maciej Sulecki y sé que va a ser una pelea difícil. Este es el tercer boxeador invicto que he enfrentado en fila y después de lograr el triunfo entonces si no obtengo el ganador ‘GGG’ vs. Canelo, estare feliz de una oportunidad con Jermall Charlo … Charlo estuvo contra un tipo que Sulecki ya noqueó. Estos chicos hablan pero, como viste el sábado cuando las cosas se vuelven realidad, es otra historia. Charlo ya ha sido derrotado y la campana aún no ha sonado “.