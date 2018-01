Parker: Joshua es el ‘rey de esteroides’

Por Ray Wheatley – El mundo del boxeo

El campeón de peso pesado de la OMB, Joseph Parker, ha etiquetado al campeón mundial de peso pesado de la AMB y FIB , Anthony Joshua como el “Rey de los esteroides” antes de su choque del 31 de marzo en el Principado Stadium en Cardiff, Gales.

“Me llaman el rey de los pasteles, pero lo llamo el rey de los esteroides”, dijo Parker al Radio Sport Breakfast. “¿Quién sabe? Si eres tan grande y esa musculatura es extraña, hay algo mal. He escuchado la palabra, lo he visto y he visto. Ha sido muy cercano con Klitschko … ha sido un campeón reinante durante mucho tiempo. Entonces no sé … puede ser cierto, o tal vez no.

“No sé cómo responderá … puede estar enojado o molesto por lo que hemos estado diciendo. Es parte del juego. No lo estoy acusando de usar esteroides, pero estoy diciendo que es una posibilidad. Hay muchas maneras de evitar las pruebas de drogas “, agregó Parker.