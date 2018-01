A la venta los boletos de Kovalev-Mikhalkin

Las entradas saldrán a la venta este martes 16 de enero al mediodía para el próximo enfrentamiento entre el dos veces campeón mundial de peso semipesado Sergey “Krusher” Kovalev (31-2-1, 27 KOs) contra Igor Mikhalkin (21-1, 9 KOs) y el peso semipesado de la AMB El campeón Dmitry Bivol (12-0, 10 KOs) frente a Sullivan Barrera (21-1, 14 KOs), que se llevará a cabo el sábado 3 de marzo en The Theatre at Madison Square Garden. Los boletos tienen un precio de $ 50 a $ 300 y estarán disponibles a través de ticketmaster.com y la taquilla del Madison Square Garden. Si desea obtener los mejores asientos AHORA antes de que estén disponibles para el público en general, use el código de preventa ME en www.ticketmaster.com y www.msg.com.