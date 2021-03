Unbeaten WBO #1 super middleweight Zach Parker (19-0, 13 KOs) will be defending his WBO International title against Vaughn Alexander (15-4, 9 KOs) on Friday night in London.

Zach Parker 167.5 vs. Vaughn Alexander 165

Brad Foster 122 vs. Alvaro Rodriguez 121.75

Danny Ball 145.75 vs. Sam Gilley 146.5

Sam Maxwell 143 vs. Ben Fields 142.5

Dennis McCann 119.5 vs. Luis Moreno 118.75

Jason Harty 165.75 vs. Kearon Thomas 166.5

Edward Donovan 149.75 vs. Matthew King 151.3

David Adeleye 226.5 vs. TBA

Venue: Copper Box Arena, London

Promoter: Queensberry

TV: BT Sport