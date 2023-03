Nueva sede para Hollywood Fight Nights La serie Hollywood Fight Nights de 360 ​​Promotions de Tom Loeffler se trasladará del Quiet Cannon en Montebello al Commerce Casino en Commerce, California, el viernes 14 de abril y se transmitirá en vivo por UFC Fightpass. El evento está encabezado por un enfrentamiento de peso pluma entre Omar Cande Trinidad (11-0-1, 9 KOs) y Adán Ochoa, (12-2, 5 KOs), programado para ocho asaltos. “El Commerce Casino ha sido el hogar de muchas noches memorables de boxeo en el área de Los Ángeles y estamos emocionados de traer nuestra serie Hollywood Fight Nights a su nuevo lugar y asociarnos con UFC Fightpass para la transmisión”, dijo Loeffler. “Omar Trinidad versus Adan Ochoa es una de las mejores peleas de rivalidad de Los Ángeles, una que promete fuegos artificiales desde la campana inicial”. El árbitro Bill Clancy se retira Resultados desde Ciudad Obregón, México Like this: Like Loading...

