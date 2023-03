El árbitro Bill Clancy se retira Por Boxing Bob Newman Después de 41 años y 1,206 peleas profesionales como árbitro, Bill Clancy se retiró como tercer hombre en el ring y comenzará su nuevo trabajo como Gerente de Operaciones Reguladoras de la Comisión de Boxeo, MMA y Lucha Libre de Virginia. Clancy hizo su último show en Maryland Live Casino el 18 de febrero y fue celebrado por su largo servicio con una ovación de pie de la multitud. Clancy se mudó de su casa en Carolina del Norte a Virginia y comienza su nuevo cargo este viernes 10 de marzo. Ha refrendado peleas por el título como Jean Pascal-Badou Jack, Markus Beyer-Danny Green #1, Jessica McCaskill-Anahi Sanchez, Jarrett Hurd-Julian Williams, Andre Dirrell-Jose Uzcategui y Victor Terrazas-Cristian Mijares, solo por nombrar algunas. Noticias desde el continente Africano Nueva sede para Hollywood Fight Nights Like this: Like Loading...

