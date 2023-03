Noticias desde el continente Africano Por Ron Jackson Tommy Oosthuizen, de 34 años, continúa su camino de regreso cuando se encuentra con el ugandés Musa “Hitman” Ntege, de 29 años, por el título vacante de peso crucero de la Unión Africana de Boxeo en el Carousel Casino en Hammanskraal, al norte de Pretoria, el domingo por la tarde. Oosthuizen (31-3-2, 18 KOs), quien pelea desde la posición de zurdo, ha tenido una carrera sobresaliente ganando múltiples títulos, incluidos los títulos IBO de peso súper mediano y semipesado, desde que hizo su debut profesional en febrero de 2008. Tendrá su cuarta pelea desde que incumplió la ley y obtuvo victorias sobre Youssouf Masango Mwanza (PTS 8), Limbano Lano (TKO 6) y Godfrey Paulo Kamala (KO 4). Ntege (8-2, 6 KOs), quien pelea desde la postura ortodoxa, ha estado peleando como profesional desde junio de 2015. Las dos derrotas en su récord fueron contra Bernard Adie (TKO 3) y Dig Vijah Singh. Las probabilidades favorecen a Oosthuizen, que tiene mucha más experiencia que Ntege, que no ha luchado contra nadie importante. En la cartelera en ocho asaltos, Henrique “Spartacus” Lando (7-4, 7 KOs) de Angola se encuentra con el congoleño Faraday Mukandila (7-3-1, 4 KOs). El torneo es presentado por Jamie Hebler de 5th Elements Boxing Promotions. Kevin Lerena peleará en peso puente Se ha anunciado que Kevin Lerena peleará ahora en la división de peso puente del CMB (224 libras – 101,65 kg). Está programado para enfrentarse a Ryad Merhy en una eliminatoria por el título del CMB. John Bopape defenderá el título de peso mediano de SA El campeón sudafricano de peso mediano John Bopape está programado para defender su título contra Ayanda Mthembu en Ladysmith el sábado. Esta es una defensa voluntaria. Muere Hezequiel “Ziggy” Mtshali Se ha informado que el promotor y entrenador de mucho tiempo, Hezekiel “Ziggy” Mtshali, ha muerto. Round 12 con Mauricio Sulaimán : Recorrido por Medio Oriente El árbitro Bill Clancy se retira Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.