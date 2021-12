Norbelto Jiménez listo para Donnie Nietes 11 de diciembre Por Robert Coster El peso supermosca dominicano Norbelto “Meneito” Jiménez exultaba su confianza cuando abordó un avión procedente de Santo Domingo, rumbo a Dubai, donde se enfrentará a su compañero contendiente, la leyenda filipina Donnie Nietes. AMB # 6 Jiménez (30-9-5, 16 KOs) es el perdedor frente a AMB # 4 Nietes (43-1-5, 26 KOs). Fightnews.com® entrevistó al colorido “Meneito” (el que se mueve) para conocer sus sentimientos antes de esta confrontación crucial. ¿Cómo te sientes Norbelto antes de esta importantísima pelea? Me siento genial. Entrené muy duro. Sé lo importante que es esta pelea. Sé con quién estoy peleando. Donnie es un campeón mundial de cuatro divisiones. Solo ha perdido una pelea en 49 combates y eso fue hace 21 años (!). Es un futuro miembro del Salón de la Fama. Es una tarea realmente difícil. Pareces muy confiado. ¿Qué aportas a esa pelea? Mi estilo poco ortodoxo, mi ventaja de altura (5’6 a 5’3), mi alcance. Soy más joven. Mi moral es super buena. Es un honor luchar contra alguien como Donnie Nietes. El ganador va contra el campeón mundial de la AMB. Entonces, ¿ser el desvalido prohibitivo no es un problema para usted? Mira de donde vengo. Al comienzo de mi carrera, era un perdedor. Perdí 7 de mis primeras 8 peleas. Luego cambié mi estilo de vida y me convertí en un ganador. Creo que soy un campeón mundial sin corona. ¿Se puede ampliar al respecto? Luché contra el campeón de la AMB, Kohei Kono, en Japón en 2014. Fui allí como un perdedor. Luchamos por un empate. Fue un empate porque el Árbitro Ramos me quitó un punto. De lo contrario, habría ganado el título. Pero eso es cosa del pasado. Lo dejé atrás y mi mente está en Nietes. Ramírez vence a Marriaga en eliminatoria del WBC de las 130 lbs Toyoshima vence a Sakai y mantiene los cinturones OPBF, WBO AP 147lb

