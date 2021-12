Toyoshima vence a Sakai y mantiene los cinturones OPBF, WBO AP 147lb Por Joe Koizumi

Fotografías de Naoki Fukuda El japonés Ryota Toyoshima de la OMB # 13 (15-2-1, 9 KOs), 146.5, mantuvo con éxito sus cinturones de peso welter de la OPBF y la OMB de Asia Pacífico mientras mantenía la presión sobre su valiente compatriota Shoki Sakai (26-13-2, 14 KOs), 147, y siguió golpeando su rival para lograr una decisión unánime (116-112 dos veces, 117-111) en doce rounds muy reñidos el sábado en Tokio, Japón. Sakai, que anteriormente había estado en campaña con Nacho Beristein en México, regresó a casa y recientemente subió muy alto en los índices de audiencia de JBC. Fue Toyoshima quien lastimó al duradero retador con persistentes bombardeos corporales antes de que Sakai mostrara su última oleada en la recta final, que, sin embargo, fue demasiado tarde para superar sus primeras desventajas en los puntos. Promotor: Promociones Teiken. Asistencia: 641 (con el reglamento de la JBC en el Korakuen Hall). Norbelto Jiménez listo para Donnie Nietes 11 de diciembre Haney derrota a Díaz, retiene el título de peso ligero del WBC

