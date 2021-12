Haney derrota a Díaz, retiene el título de peso ligero del WBC

Por Miguel Maravilla en el ringside El campeón de peso ligero del WBC, Devin "The Dream" Haney (27-0, 15 KOs) de Las Vegas venció con una decisión unánime en doce asaltos sobre Joseph "JoJo" Diaz (32-2-1, 15 KOs) de South El Monte, California, el Sábado por la noche en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La velocidad y el alcance de Haney ganaron las primeras rondas. JoJo entró en la cuarta ronda y tuvo algunos buenos momentos después de eso, pero Haney estaba mayormente en control. Las puntuaciones fueron 117-111, 117-111, 116-112. Haney salió llamativo, mostrando la velocidad de la mano, ya que Díaz comenzó lentamente a patear y a trabajar el jab en la primera ronda. En el segundo, Haney siguió soltando las manos con Díaz abriéndose camino para liderar con el jab y meterse en el interior con rudeza. Díaz comenzó a atacar escaleras abajo en la tercera ronda, Haney continuó mostrando velocidad de mano superando a Díaz, pero el retador parecía estar ganando terreno por dentro. Se puso difícil en el cuarto cuando Díaz intentó conectarse con el cuerpo y empujó a Haney al suelo, momentos después, Díaz conectó con una recta izquierda sólida que llamó la atención del campeón. El árbitro Russell Mora emitió su segunda advertencia a Haney por un golpe bajo, Díaz conectó por dentro pero Haney continuó mostrando la velocidad de la mano. En el punto medio del sexto, Díaz se mantuvo cerca mientras Haney golpeaba y luchaba contra su pie trasero. Haney conectó con un uppercut rápido al principio del séptimo asalto, pero Díaz conectó con algunas izquierdas fuertes. Luchando estratégicamente en el octavo, Haney y Díaz trabajaron el jab mientras Díaz acechaba tratando de abrirse camino. Una vez más, el árbitro Russell Mora advirtió a Haney por golpes bajos por tercera vez, Díaz atacó para comenzar el noveno asalto, Díaz lo tomó Haney durante los intercambios adentro. Díaz quitó el pie del acelerador en el décimo cuando Haney presionó y aterrizó sólidamente. Las rondas de campeonato vieron a Díaz presionando mientras Haney boxeaba y parecía estar más activo. La duodécima y última ronda, una fuerte izquierda de Díaz llamó la atención de Haney. Díaz parecía cansado mientras Haney presionaba.

