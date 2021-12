Yarde KOs a Arthur en la revancha en Londres En una eliminatoria de peso semipesado de la OMB, el ex retador al título mundial Anthony Yarde (22-2, 21 KOs) noqueó de manera impresionante al invicto número 1 Lyndon Arthur (19-1, 13 KOs) el sábado por la noche en el Copper Box Arena de Londres. Yarde salió extremadamente agresivo y no se rindió. Sin caminar él mismo. Castigó a Arthur durante cuatro asaltos, sacándolo de allí con una enorme derecha. El tiempo era 1:27. Yarde se venga de una derrota por decisión dividida ante Arthur hace 12 meses. El invicto peso súper welter Hamzah Sheeraz (14-0, 10 KOs) venció con un nocaut técnico en el noveno asalto sobre Bradley Skeete (29-4, 14 KOs). Skeete superó a Sheeraz en los primeros siete rounds. Sheeraz finalmente derribó a Skeete en el octavo round, pero se le restó un punto en la octava ronda después de golpear a Skeete varias veces en la lona. Sheeraz luego derribó a Skeete nuevamente más tarde en la ronda. La pelea se detuvo en el noveno round después de que Skeete volviera a caer. El tiempo era: 58. El invicto peso ligero Sam Noakes (8-0, 8 KOs) venció mediante un nocaut técnico en el noveno asalto sobre Shaun Cooper (11-3, 0 KOs). Noakes derribó a Cooper en la novena ronda. Cooper superó la cuenta, pero poco después de que se reanudara la acción, el árbitro Ian John Lewis detuvo la pelea. El tiempo era 1:35. Cooper no está contento con el paro. El invicto peso súper gallo Dennis “the Menace” McCann (11-0, 6 KOs) dominó a Juan José Jurado (15-5-3, 1 KO) en ocho asaltos. La puntuación fue 80-72. Conferencia de Prensa del Undercard Davis-Cruz

