El evento contó con la estrella de peso súper welter Sebastian “The Towering Inferno” Fundora y su compañero invicto Sergio García, quienes compiten en una eliminatoria por el título de peso súper welter del CMB que sirve como evento co-estelar, los contendientes de peso mediano Sergiy Derevyanchenko y Carlos Adames, quienes se encuentran en un 10 eliminatoria por el título de peso mediano del CMB y los contendientes de peso pluma Eduardo Ramírez y Miguel Marriaga, quienes se enfrentarán en una atracción de 10 asaltos que abre la transmisión de pago por evento.

SEBASTIAN FUNDORA

“Mi estilo solo depende de la pelea. Si me da la oportunidad de mostrar mis habilidades y demuestra que puede durar allí, lo haré. Pero si puedo terminarlo rápidamente, haré lo que siempre hago.

“Si él está dispuesto a pelear por dentro o tratar de derribarme, será como si mis peleas recientes se hubieran ido. Si quiere boxearme, definitivamente estaremos listos para eso.

“Hago lo que trabajé en el campo de entrenamiento durante una pelea. No me preocupa lo que hará García. No me preocupa qué estilo trae. Estamos preparados para ser el mejor Sebastian Fundora posible.

“Queremos los cinturones. Quienquiera que gane una revancha entre Jermell Charlo y Brian Castano, lo quiero en el ring. Esos son los muchachos a vencer y quiero probarme a mí mismo contra ellos.

“He ido mejorando con la edad y a medida que sigo madurando. Con cada pelea, aprendemos algunas cosas nuevas basadas en cómo me atacan los oponentes. Eso me ayudó a ser mejor cada vez que subo al ring.

“Solo escucho todo lo que dice mi padre. Ese es el respeto y el trabajo en equipo que nos tenemos el uno al otro. Si quiere que mantenga a este tipo a distancia, lo haré. Pero si quiere que atropelle a un oponente, estoy listo para ir.

“Puedo garantizarles a los fanáticos que obtendrán el valor de su dinero el domingo. Prometo que esta será la pelea de la noche “.

SERGIO GARCÍA

“Es un honor para mí estar aquí haciendo mi debut en EE. UU. En SHOWTIME PPV. No siento absolutamente ninguna presión. Fundora es un luchador peculiar para esta división. Es inusual para el que prepararse. Pero he peleado contra oponentes tan altos como él. Me siento preparado para cualquier desafío que pueda lanzarme el domingo por la noche.

“No les voy a decir lo que voy a hacer en el ring. Depende de mí mostrarte en el ring el domingo por la noche lo que puedo hacer más allá de las palabras. Mi trabajo es mostrarle al mundo de lo que soy capaz y evitar que sucedan los nocauts a los que Fundora está acostumbrada. Fundora va a venir con su hambre, su ambición y su empuje, y yo voy a hacer lo mismo.

“Vine aquí para ganar la pelea y vine aquí para ganar corazones. Va a ser una gran pelea porque no vine aquí para correr. Vine aquí para plantar cara a Fundora. Respeto a mi oponente. Respeto a cualquiera que se suba al ring conmigo. Voy a arriesgar mi orgullo y mis habilidades y mostrarles a todos de lo que soy capaz.

“He hecho sparring con tipos tan altos como Fundora, pero esos tipos son en realidad más pesados ​​que Fundora. Lo considero una ventaja. Es algo que me hizo más duro. Algo que me hizo más fuerte. Va a ser útil cuando entre al ring el domingo por la noche.

“Me encanta este desafío. Voy a entrar en la casa de otra persona. No tengo presión Todo lo que quiero hacer es darles a los fans un gran espectáculo y disfrutar de cada momento. Ojalá haya un final feliz, pero planeo saborear cada segundo que tengo el domingo por la noche.

“El boxeo español ciertamente va en aumento. Pero lucho por mi familia. Quiero que se sientan orgullosos. Quiero enorgullecerme de mi rincón. Esas son las personas que más significan para mí y por las que lucho en esta lucha. Para mis fans en España y para mis dos pequeños, mi mujer y mi familia ”.

SERGIY DEREVYANCHENKO

“Tengo mucha motivación para esta pelea. Eso y mi poder me ayudarán. Ganar esta pelea mantendrá mi carrera y me pondrá a donde quiero volver.

“Me siento fuerte y estoy emocionado de enfrentar a Adames. Es un buen peleador que golpea fuerte. Pero estoy listo para cualquier cosa que traiga. He peleado contra los mejores pesos medianos del mundo. Me he enfrentado a golpeadores poderosos antes, así que no me preocupa su poder.

“Estudié a Adames y miré algunas de sus peleas pasadas. Es un luchador muy fuerte. Lo conozco y hemos estado trabajando durante el campo de entrenamiento para lo que hace. Sé lo que tengo que hacer el domingo por la noche y se lo mostraré a todos durante la pelea.

“Por supuesto que necesito ganar esta pelea. Esta pelea es el siguiente paso para convertirse en campeón mundial. Quiero ganar esta pelea, enfrentar a Jaime Munguia y luego pelear por el título nuevamente. Mi sueño es ganar el cinturón y para eso estoy trabajando ”.

CARLOS ADAMES

“Cada pelea tiene algo grande en juego. Cada pelea es arriesgada. De lo contrario, ¿por qué estás peleando? Siempre busco los mayores retos. Quiero pelear contra los mejores boxeadores, y Sergiy es sin duda uno de ellos. Soy consciente de todo lo que está en juego, pero no huyo de ello. Estoy emocionado por lo que vendrá el domingo por la noche.

“Entiendo que ha peleado contra grandes luchadores. Al final, él está peleando contra Carlos Adames y yo soy un gran pegador. No me subestimes. De lo contrario, tendrá un gran problema en sus manos. Me considero un gran luchador como él.

“La gente no pensó que sería tan bueno con 147 libras. Les mostré. Luego fui al 154, y no pensaron que iba a ser un gran peleador, pero les mostré allí. Ahora tengo 160 años y voy a mostrarles de nuevo lo poderoso que puedo ser y la gran amenaza que puedo ser. Sergiy es un buen luchador, pero no es un obstáculo para mí. No lo considero una montaña insuperable.

“El combate no es una pelea. Puede entrenar con Superman. No me importa. Voy a estar listo para él. Se dará cuenta de lo fuerte que soy. Puede entrenar con quien quiera, pero Carlos Adames es algo completamente diferente “.

EDUARDO RAMIREZ

“Al final, ya sea que la victoria venga por nocaut o por decisión, realmente no me importa. Lo que más importa es el trabajo que pongo en el gimnasio día a día para que esta pelea se refleje en el ring. Solo quiero darles a los fans un gran espectáculo.

“Soy un tipo que vive en el presente, no en el pasado. La lista de luchadores a los que se ha enfrentado es impresionante, pero no importa lo que hizo en el pasado. Se trata de lo que sucede el domingo por la noche.

“Al final, para mí, espero poner la bandera de México en el aire el domingo por la noche. Quiero enorgullecer a todos en mi país y mostrarles a mis fanáticos de lo que soy capaz.

“En cuanto a la oportunidad del título mundial, esperamos que una victoria me traiga una oportunidad de eliminar el título o tal vez incluso una pelea por el título mundial. Pero al final, tengo que ir paso a paso. No puedo mirar más allá de esta pelea, de lo contrario, ninguna de mis ambiciones se hará realidad “.

MIGUEL MARRIAGA

“Cada pelea es importante, pero en este caso, esta pelea tiene el potencial de ganarme otra oportunidad por el título mundial. Es vida o muerte porque es una gran pelea el domingo por la noche.

“He peleado contra oponentes de alto calibre y Ramírez no es imbatible. No es alguien que me preocupe demasiado. Tengo que estar concentrado, tengo que estar atento y no subestimar a nadie. Al final, se trata de lo que hago dentro del ring.

“Todo el mundo sabe que he venido a Los Ángeles listo para pelear. Me enfrento a un oponente de calidad, pero lo más importante es creer en mi preparación e ir a buscar la pelea, no esperar a que llegue la pelea.

“Tuve una gran preparación para esta pelea. Es un placer abrir el PPV. Ahora es el momento de salir y ganar “.

LEONARD ELLERBE, director ejecutivo de Mayweather Promotions

“Tenemos una cartelera fabulosa el domingo por la noche. Mayweather Promotions ha promovido las peleas más importantes en la historia del deporte y puedo decir honestamente que esta cartelera fenomenal probablemente esté entre las tres mejores que he promovido.

“De arriba abajo, esta tarjeta es excepcional. En el evento co-principal, tenemos a Sebastian Fundora, quien es un peleador emocionante y uno de mis favoritos en el deporte hoy. Va a estar en una guerra total contra Sergio García. Estos muchachos van a dar todo lo que tienen.

“Todos conocemos a Sergiy Derevyanchenko y lo hemos visto en peleas difíciles antes y nos hemos quedado cortos en algunas decisiones cuestionables. Él buscará aprovechar esa experiencia el domingo cuando se enfrente al duro y contundente Adames en lo que se perfila como una pelea emocionante.

“En la pelea de apertura, veremos al principal contendiente de peso pluma Eduardo Ramírez enfrentarse a un ex retador al título mundial en Miguel Marriaga. No puedo esperar por todo este espectáculo. Estas son peleas que no querrás perderte “.