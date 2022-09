Nontshinga vence a Flores y gana el título minimosca de la FIB en Hermosillo En un choque por el título vacante de peso minimosca de la FIB entre peleadores invictos, el #1 de la FIB, Sivenathi “The Special One” Nontshinga (11-0, 9 KOs) ganó una agotadora batalla de desgaste en doce asaltos contra el #3 de la FIB, Héctor “Baby Bull” Flores. (20-1-4, 10 KOs) en la cartelera de Estrada-Cortés del sábado por la noche en el Centro de Usos Múltiples en Hermosillo, México. Nontshinga derribó a Flores en el segundo round pero Flores luchó para regresar con golpes sin parar. Flores sufrió un corte en la frente por un choque de cabezas que sangró profusamente durante la segunda mitad de la pelea. Al final de doce rounds llenos de acción, los jueces dieron el resultado de 116-111, 114-113 Nontshinga, 115-112 Flores. Con la victoria por decisión dividida, Nontshinga se convirtió en el único campeón mundial actual de Sudáfrica. Cruz vence a Mrdjenovich y retiene titulo AMB en Hermosillo Rocky Hernández vence a Mata en Hermosillo Like this: Like Loading...

