Navarrete vence a Sanitisima y retiene titulo de la OMB en Las Vegas Por Miguel Maravilla en ringside El campeón súper gallo de la OMB, Emanuel “Vaquero” Navarrete, (31-1, 27 KOs) de la Ciudad de México defendió con éxito su título al anotar un triunfo en once rounds sobre Jeo Santisima (19-3, 16 KOs) de Filipinas el sábado por la noche en el MGM Grand Arena en Las Vegas. Con un comienzo lento, Navarrete boxeó mientras medía a Santisima en el primer round. Navarrete comenzó a soltar las manos en el segundo round mientras presionaba a Santisima. En el tercero, Navarrete conectó algunos disparos sólidos al filipino. Santísima tuvo su momento en el cuarto cuando puso a Navarrete contra las cuerdas con algunos golpes importantes. Intercambiando por dentro en el quinto, Navarrete y Santísima no se contuvieron. Más tarde en la ronda, un gancho de izquierda por el campeón escalonó momentáneamente al retador. Continuando aterrizando sólidamente en el sexto, Navarrete estaba en control aterrizando los disparos de poder en Santisima mientras continuaba mostrando su coraje. En la séptima ronda, Navarrete se mezcló luchando desde la postura zurda mientras mostraba que superó a Santisima. Descargando combinaciones en el octavo, Navarrete estaba en todo el aterrizaje filipino sólidamente. Al final de la pelea, el campeón tenía el control trabajando fuera del jab y siguiendo con grandes golpes. Gracias a Santisima, ya que comenzo a mostrar menos fuerzas y Navarrete mostró una ofensiva total en el decimo y descargó todo contra Santisima enviándolo contra las cuerdas cuando el campeón quería terminarlo. Al comenzar el onceavo, Navarrete finalmente terminó Santisima cuando el árbitro Russell Mora intervino parr el combate a las 2:20. Fury vence a Wilder y ganar el título de peso pesado del WBC FacebookTwitterReddit Bomba González derrota a Baby Juarez

