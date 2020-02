Fury vence a Wilder y ganar el título de peso pesado del WBC FacebookTwitterReddit Por Miguel Maravilla en ringside En su revancha muy esperada, el ex campeón Tyson Fury (30-0-1, 21 KOs) dominó y detuvo al campeón de peso pesado del WBC Deontay Wilder (42-1-1, 41 KOs) de manera brutal el sábado por la noche dentro del MGM Grand Arena en Las Vegas. Fury llevó la pelea a Wilder en las dos primeras rondas, luego lo dejó caer en la tercera ronda. ¡Wilder sobrevivió a la ronda! Fury continuó castigando a Wilder en la cuarta ronda mientras Wilder sangraba de la oreja y el labio. Fury dejó caer a Wilder nuevamente en la quinta ronda con un golpe al cuerpo, pero a Fury se le dedujo un punto al final de la ronda. Fury volvió a golpear a Wilder en la sexta ronda. La esquina de Wilder finalmente tiró la toalla en el séptimo round. Tyson Fury gana el título de peso pesado del WBC. Wilder tiene 30 días para activar la cláusula de revancha si quiere que sea una trilogía. No hay garantía de que lo haga después de esta paliza. “Un gran saludo a Deontay Wilder”, dijo Fury después. “Él vino aquí esta noche y se preparó y realmente mostró el corazón de un campeón”. Lo golpeé con una derechoa fuerte que lo dejó caer y volvió a levantarse. El es un guerrero. Él volverá. Será campeón de nuevo. ¡Pero solo diré que el rey ha vuelto a la cima del trono! Wilder declaró: “Cosas como esta suceden. El mejor hombre ganó esta noche, pero mi esquina tiró la toalla y estaba listo para salir con mi escudo. Tenía muchas cosas sucediendo en esta pelea. Es lo que es, pero no tengo excusas esta noche. Soy un guerrero. Tuvo una gran actuación y volveremos más fuertes “. Navarrete vence a Sanitisima y retiene titulo de la OMB en Las Vegas

