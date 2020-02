Bomba González derrota a Baby Juarez En una batalla de ex retadores del título mundial, WBO # 8, WBA # 13 peso mosca ligero Jonathan “Bomba” González (23-3-1 13 KOs) logro una decisión unánime de diez rounds sobre WBO # 15 Saul “Baby” Juarez (25- 11-2, 13 KOs) el viernes por la noche en Miccosukee Resort & Gaming en Miami, Florida. Las puntuaciones fueron 96-94, 96-94, 98-92. González reclamó el título vacante de la OMB / NABO. La doble medallista de oro olímpica Robeisy Ramírez (2-1, 2 KOs) dominó y noqueó a Rafael Morales (3-1, 1 KO) en el cuarto de una pelea de peso pluma. Los golpes al cuerpo desanimaron a Morales. Ramírez venció al actual campeón de peso pluma de la OMB Shakur Stevenson por el oro en los juegos de Río 2016. Elvis Rodríguez pasó a 6-0, 6 KOs con un TKO en el sexto rounds sobre Kaylyn Alfred (4-3, 0 KOs). El tiempo era 1:11. El súper gallo olímpico de 2016, Antonio Vargas (12-1, 5 KOs) superó a Juan Centeño (4-5, 1 KO) en seis rounds. Navarrete vence a Sanitisima y retiene titulo de la OMB en Las Vegas Canelo Alvarez confirma su pelea del 2 de mayo

