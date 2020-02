Canelo Alvarez confirma su pelea del 2 de mayo El campeón franquicia del WBC y el campeón medio / súper medio de la AMB, Saúl “Canelo” Álvarez, ha confirmado que regresará al ring el 2 de mayo en el T-Mobile Arena en Las Vegas. Debido a los plazos requeridos por las comisiones de boxeo para registrar los contratos de una pelea, se espera que el anuncio oficial de “Canelo” y Golden Boy Promotions no se haga esperar. “Vamos a pelear el 2 de mayo. Todavía tenemos que definir al oponente, pero tenemos varias posibilidades y en los próximos días se anunciará ”, comentó Canelo. Bomba González derrota a Baby Juarez EXTRAOFICIAL Confirman Positivo en Prueba B de Alejandra Jimenez

