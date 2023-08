Navarrete abierto a una revancha con Valdez El peso ligero junior de la OMB, Emanuel Navarrete, habló sobre su victoria sobre Oscar Valdez el sábado por la noche frente a 10,246 fanáticos en el Desert Diamond Arena en Glendale, Arizona. En la pelea… “Me siento feliz de haber sido parte de esta cartelera y de este próximo gran capítulo de la historia del boxeo mexicano. Estoy feliz y agradezco a Oscar por la gran pelea que dimos”. En la herida de la mano… “Había algo de inflamación en mi mano derecha. Y cuanto más lo usaba, más me dolía. Pero tuve que superarlo”. En una revancha… “Creo que la gente puede hablar mejor sobre lo que vio. Ellos vieron la pelea esta noche. Estuve aquí peleando con Valdez. Y me siento bien. Gracias a Dios, gané. Aprecio lo que hizo en el ring. Es un guerrero mexicano. Si la gente quiere una revancha, la exigirá”. Santiago, el campeón del WBC debió superar obstáculos antes de Donaire Navarrete vence a Valdez y retiene el titulo de las 130 libras de la OMB Like this: Like Loading...

