Navarrete vence a Valdez y retiene el titulo de las 130 libras de la OMB En un choque muy esperado, el campeón mundial de peso ligero junior de la OMB Emanuel “Vaquero” Navarrete (38-1, 31 KOs) defendió con éxito su título en una guerra con el ex campeón de dos pesos Oscar Valdez (31-2, 23 KOs) el sábado por la noche. en el Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona. La ventaja de alcance de seis pulgadas de Navarrete, las combinaciones incómodas y el alto volumen de golpes le dieron a Valdez todo tipo de problemas. Valdez fue más económico pero conectó golpes duros. Navarrete sufrió una lesión en la mano derecha en el noveno asalto. Valdez trató de ejercer más presión en la décima ronda, pero Navarrete continuó luchando duro con ambas manos y apuntó al ojo derecho de Valdez que se cerraba rápidamente. Navarrete cerró fuerte para ganar por decisión unánime 116-112, 118-110, 119-109. Navarrete abierto a una revancha con Valdez Resultados desde Oxon Hill, Maryland Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.