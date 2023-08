Resultados desde Oxon Hill, Maryland En un combate entre superligeros invictos, Gary Antuanne Russell (17-0, 17 KOs) noqueó a Kent Cruz (16-1-3, 10 KOs) en el primer asalto el sábado por la noche en la co-estelar Rodríguez-López en el MGM National Harbor en Oxon Hill, Maryland. Cruce dos veces. El tiempo era 2:39. Este fue el octavo KO en el primer asalto de Russell. En un combate entre pesos welter invictos, el venezolano dos veces olímpico “Capitán” Gabriel Maestre (6-0-1, 5 KOs) de 36 años de edad destruyó al muy respetado Travon Marshall (8-1, 7 KOs) en el segundo round. Maestre derribó a Marshall con fuerza en el segundo round, luego lo terminó con otra caída después de un furioso aluvión. El tiempo era 2:06. Clasificado AMB # 7 Maestre, un perdedor 8: 1, se suponía que sería un cordero sacrificado en esta pelea, pero no funcionó de esa manera. En un choque entre pesos gallo invictos, Michael Angeletti (9-0, 7 KO) superó por puntos a Jonathan López (8-1-2, 4 KO) en ocho asaltos con puntajes de 79-73, 79-73, 80-72. El ex retador al título mundial José Benavidez Jr. (28-2-1, 19 KOs) obtuvo la victoria cuando la esquina de Sladan Janjanin (36-16, 26 KOs) mantuvo a su hombre en el banquillo después del quinto round en un combate de peso mediano. El ex retador al título mundial Damien Vázquez (17-3-1, 9 KOs) detuvo a Jeronil Borres (12-9-2, 6 KOs) en el sexto round de una batalla de peso gallo. Borres cayo tres veces en la sexta ronda. El ex retador al título mundial Jesse Hart (29-3, 23 KOs) detuvo a Elio Trosch (15-11-2, 7 KOs) en la segunda ronda de un asunto de peso semipesado. Joshua KOs 7 a Helenius en Londres Like this: Like Loading...

