Munguia habla sobre Derevyanchenko en ¨Martes de Cafe¨ del WBC El contendiente # 1 del WBC, Jaime Munguía, fue uno de los invitados especiales en el tradicional “Martes de Café” del WBC para hablar sobre su posible pelea de eliminatoria de peso mediano contra Sergiy Derevyanchenko con el ganador sea el retador oficial del campeón de peso mediano del WBC, Jermall Charlo. Munguía espera que esta pelea se pueda dar a fines de octubre o principios de noviembre, sin embargo, aclaró que no ha dejado de cuidarse a través de su dieta, su plan de vitaminas y, por supuesto, en sus entrenamientos, para que pueda estar completamente listo para cualquier desafío que se le presente. Para Munguía, si se da esta pelea, sería una gran oportunidad. Él sabe todo sobre la calidad del boxeo de Derevyanchenkoand. Aseguró que la pelea lo pondrá a prueba, lo ayudará a desarrollar aún más confianza en sí mismo y le mostrará a la gente por qué está donde está ahora. Munguia agregó que el sueño de su vida es conquistar el Cinturón Verde y Dorado, pero no quiere contemplar más hasta que se enfrente a Derevyanchenko. Benavidez-Uzcategui será el 13 de noviembre en Phoenix

