Mayweather no pudo detener a Paul en brillante exhibición La leyenda del ring Floyd Mayweather (50-0, 27 KOs) superó, pero no pudo detener al YouTuber Logan Paul (0-1) en una pelea de exhibición de ocho asaltos el domingo por la noche en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, Florida. Mayweather domino a Paul durante las dos primeras rondas. Floyd comenzó a conectar mas en la tercera ronda. Después de eso, Mayweather acechó y castigó a Paul, quien mostró una mandíbula decente y sobrevivió a los ocho rounds completos. La multitud abucheó al final. Mayweather: Es mejor de lo que pensaba. Paul: Estoy feliz de haber salido bien. Es difícil de golpear. Floyd Mayweather: Los fanáticos querían un espectáculo Resultados desde Panamá

