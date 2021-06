Floyd Mayweather: Los fanáticos querían un espectáculo La leyenda del ring Floyd Mayweather habló con la prensa después de su exhibición de ocho asaltos el domingo por la noche en Miami. “La gente quería un espectáculo. Podría haberlo [sacado de allí]. Podría haber presionado de verdad, muy duro y empezar a lanzar estas locas combinaciones, pero fue divertido … su objetivo no era venir aquí y noquearme. Todo su objetivo era sobrevivir. Y eso fue una victoria para él “. “Cuando vengo y hago una exhibición o salgo a boxear para divertirme, lo hago porque quiero hacerlo, no porque tenga que hacerlo. Mientras que Pacquiao a su edad, que es triste, tiene que pelear. Estoy arreglado financieramente. Y quiero que todos sepan esto. Vas a escuchar historias, ‘Floyd tiene que hacer esto’. No. Estoy bien “. “Lo mejor de esta semana fue que mi hija menor se graduó”. Mayweather no pudo detener a Paul en brillante exhibición

