Entrevista exclusiva: Tim Tszyu Por David Finger Los fanáticos de las peleas son divertidos. Piensas que en 2021 ya habríamos aprendido la lección. Rara vez queremos admitirlo, especialmente aquellos de nosotros en los Estados Unidos, pero el deporte tiende a ser muy amerocéntrico. Nos enfocamos en aquellos luchadores que se convierten en nombres familiares peleando en las carteleras de lucha televisadas en los Estados Unidos, e ignoramos a nuestros compañeros fanáticos de las peleas en el extranjero cuando nos cuentan sobre algún joven prospecto o contendiente que está haciendo olas fuera de las brillantes luces de Las Vegas. . Piensas que a estas alturas ya habríamos aprendido la lección. Poco más de una semana después de que innumerables fanáticos del boxeo estadounidense se vieron obligados a buscar en YouTube y Google para informarse sobre quién era Josh Taylor y cómo emergió como campeón indiscutible de peso welter junior, estamos de regreso donde comenzamos. Solo que esta vez está en la división de peso mediano junior y el contendiente caliente que ya debería ser un nombre familiar es de Australia. No se equivoquen, el invicto clasificado # 1 Tim “The Soul Taker” Tszyu (18-0, 14 KOs) sería casi con certeza uno de los contendientes deportivos de los que más se habla si pelea fuera de Los Ángeles en lugar de Sydney. Pero mientras se dirige a un enfrentamiento del 7 de julio con su compatriota Michael Zerafa (28-4, 17 KOs), todavía tiene que registrarse completamente con muchos fanáticos de las peleas. A pesar de que dominó al conquistador de Manny Pacquiao, Jeff Horn, por nocaut técnico en el octavo asalto el año pasado. Fue una actuación tan impresionante como la que presentó Terrance Crawford en su victoria sobre Horn, pero pasó desapercibida. A principios de este año, destruyó al dos veces retador al título mundial Dennis Hogan, quien perdió una controvertida decisión mayoritaria ante Jaime Munguia en 2019. Una vez más, bajo el radar. Pero si la historia sirve de guía, esta puede ser la última vez que Tim Tszyu permanece desconocido. De hecho, para al menos un fanático de las peleas estadounidense, no está siendo ignorado. “En primer lugar, Tim Tszyu ni siquiera está en el nivel para luchar por un título mundial”, dijo el campeón de peso mediano junior de la FIB, la AMB y el CMB, Jermell Charlo, en una entrevista con Jim Maltzman el mes pasado. “Y ni siquiera está al nivel de los muchachos a los que yo le dejaría boquiabierto”. Fue una salva de apertura interesante en una guerra de palabras de la que Tim Tszyu no retrocedió. Tszyu, que se considera un boxeador de la vieja escuela”, lanzó lo que podría decirse que es la crítica más condenatoria que un boxeador puede lanzar a otro. Cuando se le preguntó si también consideraba a Jermell Charlo un “luchador de la vieja escuela”, Tszyu se mostró despectivo. De ninguna manera, ”respondió Tszyu. “Es parte de los luchadores de hoy en día”. Incluso si Charlo no prevé un posible enfrentamiento con Tim Tszyu, está claro que el australiano está mirando hacia la pelea. “Creo que Charlo tiene muchos defectos”, agregó Tszyu. “Creo que es bueno en lo que hace. Es bueno a distancia, tiene poder en ambas manos. Pero tiene muchos defectos que puedo aceptar “. Pero, de nuevo, esto es boxeo y si hay una obviedad en el box es que siempre hay una sorpresa esperando para volcar el carrito de la manzana. Para Charlo, todavía necesita superar al campeón mundial de la OMB Brian Castano el 17 de julio. Aunque Tim Tszyu predice una victoria de Charlo, no espera que la pelea sea fácil. Y para Tim Tszyu, también tiene una dura pelea el próximo mes contra el mencionado Zerafa. Tszyu se tomó un tiempo para hablar con Fightnews sobre su visión de la división de peso mediano junior, su próxima pelea con Zerafa y cuándo podemos esperar una “invasión australiana”. Tim desde el principio quiero agradecerle por tomarse el tiempo para hablar con Fightnews.com®. ¿Cómo estás y cómo te sientes ahora mismo? Sí, estoy bien. Actualmente en los preparativos diarios en este momento. Seis semanas antes de mi próxima pelea, así que ya sabes cómo es el boxeo. Todo dentro ahora mismo. Eso me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Cómo va la preparación y cómo se siente al entrar en esta pelea con Zerafa? Si, estoy bien. Estoy bien. El campo de entrenamiento siempre tiene sus desafíos. Nunca es facil. Siempre es dificil. Pero tengo confianza en esta pelea. Preparándome realmente bien. Sparring, haciendo muchas rondas. Sentirse súper en forma. En perfecto estado ahora mismo. ¿Sientes que estás en excelentes condiciones en este momento? Sí, quedan seis semanas y ya estoy en las mejores condiciones. Tuvo una racha bastante accidentada desde que ganó esa decisión sobre Dwight Ritchie en 2019. De hecho, probablemente sea justo decir que su victoria sobre Jeff Horn el año pasado lo estableció firmemente como el prospecto más atractivo en la división de peso mediano junior. Sin embargo, para muchos fanáticos en los Estados Unidos todavía eres un misterio. Aún eres algo desconocido. No hace falta decir que la solución más rápida a esto sería una pelea en los Estados Unidos o, como alternativa, una pelea en una importante red estadounidense. ¿Podemos esperar una “invasión australiana” en 2021? Eso espero. Eso espero. Ese siempre ha sido mi objetivo: ir a Estados Unidos. Una vez que esto se solucione y en el momento adecuado, podré dejar mi huella y hacer mucho ruido allí. Actualmente eres el Campeón Global de la OMB y el contendiente clasificado # 1 en la OMB. El campeón mundial de la OMB, Brian Carlos Castaño, está programado para pelear contra su compañero campeón Jermell Charlo en una pelea de unificación en julio. ¿Cuál es tu opinión sobre esa pelea y te ves peleando con el ganador de esa pelea antes de fin de año? Mira, si soy obligatorio… con suerte. Quien sea el campeón mundial indiscutible estará en el asiento del conductor, ellos pueden elegir con quién quieren pelear. Quiero ser obligatorio donde no tengan más remedio que luchar contra mí. Esa es la posición en la que quiero estar. ¿Cómo valora a Charlo? Eh, Charlo es un buen luchador. Para estar en esa posición no puedes ser un vagabundo, eso es seguro. Es un buen luchador. Pero tiene defectos. No es un luchador de la vieja escuela como muchos luchadores en estos días. Es una época diferente. La falta de competencia a donde está ahora desde el pasado. Es una época diferente. ¿Qué tal Castano? ¿Cómo calificaría a Castaño? Creo que es una pelea muy dura para cualquiera. Simplemente se adelanta y lo hace incómodo. Su entrada es una locura, la cantidad de golpes que lanza. Pero si tienes un luchador como Charlo, que puede abrirse camino y simplemente golpear unos pocos y encontrar las claves de la victoria. Sabes que los estilos hacen peleas, nunca sabes lo que puede pasar en el boxeo. Pero veo que Charlo tal vez lo separe, pero no lo detenga. Una decisión de doce asaltos. ¿Entonces estás pensando que Charlo ganará una decisión en esa pelea? Si. Cerca, no un tráfico de sentido único. Estará cerca. Creo que molestará a Charlo. Castaño molestará a Charlo. Pero luego Charlo usará su alcance y distancia. Dicho esto, ¿cómo ves una pelea contigo mismo y con cualquiera de los campeones? Creo que Charlo tiene muchos defectos. Creo que es bueno en lo que hace. Es bueno en la distancia y tiene poder en ambas manos. Eso es seguro. Pero tiene muchos defectos que puedo aceptar. Y con Castaño, no me importan esos estilos que caminan hacia adelante. Siempre me funciona bien. Si Charlo sale victorioso, ¿te verías potencialmente yendo a su ciudad natal para una pelea por el título mundial? ¿Podríamos verte peleando en Texas? Sí, pelearé en cualquier lugar. Si surge la oportunidad, la aprovecharé de inmediato. Hablaste de luchadores de la vieja escuela. Supongo que te consideras un luchador de la vieja escuela. Sí, sí. Quiero detener a mis enemigos. Detén a mis oponentes y quítales todo. Hoy en día, muchos luchadores se trata de lucirse. Acerca de ser un poni del espectáculo y hablar fuera del ring y luego entrar allí y lanzar algunos golpes y correr. No es lo mío. Estoy ahí para buscar y destruir. Habla menos y deja que mis acciones hablen por mí. Hay algunos luchadores en estos días que son así. Hay muchos luchadores en estos días que no lo son. Si recuerdas la era de la vieja escuela, siempre fue así. Busque la destrucción de anuncios. Una vez más, no quiero ponerte palabras en la boca, pero ¿no consideras a Charlo como un luchador de la vieja escuela? De ninguna manera. De ninguna manera. Es parte de los luchadores de hoy en día. Ahora entrevisté a numerosos luchadores con un pedigrí famoso, y creo que odio hacer esta pregunta casi tanto como los hijos de luchadores legendarios odian que me la hagan. Pero para muchos fanáticos esto es algo que no pueden evitar hacer: compararte con tu padre del Salón de la Fama, Kostya Tszyu. ¿Cómo se compara tu estilo con el de tu padre y cómo te compararías con tu padre? Bueno, en primer lugar, somos dos clases de peso completamente diferentes. Él es tan pequeño como mi papá. Pero lo que ha hecho en su carrera, campeón mundial indiscutible durante una década. No solo una defensa del título, sino una década. Era el rey del cocodrilo y había muchos luchadores que lo evitaban en el pasado. Ser comparado con él … eso es un logro en sí mismo. Nuevamente somos diferentes divisiones de peso. Soy más alto. Diferentes estilos de lucha. Simplemente hacemos las cosas de manera diferente, pero somos del mismo pedigrí. Existe una similitud única entre la trayectoria de una posible pelea con Charlo y la trayectoria de la pelea de tu padre con Zab Judah. ¿Te importaría comentar sobre eso? Sí, la pelea de Zab Judah de mi papá es mi pelea de Charlo. De ahí es de donde vengo. Mi papá empezó aquí en Australia en silencio. Desconocido … hasta que llegó al escenario estadounidense. Y tomó a todos desprevenidos. Siempre fue un misterio. Él entraba y salía y nunca estaría en ese ojo público en Estados Unidos y nosotros estamos haciendo las mismas cosas aquí. Cuando vengo a los Estados Unidos y vengo como un hombre misterioso y pillo a todos con la guardia baja. Me alegra que menciones hablar de venir a Estados Unidos como un hombre misterioso porque parece ser, no solo con los peleadores australianos sino con muchos peleadores del extranjero … hay una especie de visión centrada en los EE. UU. Con los fanáticos del box y, a veces, no lo hacen. No veo que estos buenos jóvenes prospectos vengan de otros lugares. Y a veces son grandes campeones que vienen de lugares como Australia. Pienso en tu padre, pienso en Jeff Fenech cuando vino a Estados Unidos y luchó contra Azumah Nelson. Ya respondió a esto, pero ¿cómo se ve a sí mismo como este hombre misterioso que viene a Estados Unidos? ¿Cómo ve eso progresando? Creo que tiene algunas ventajas. Nadie te toma en serio en primer lugar. Y de nuevo, pillas a todos con la guardia baja. Su victoria sobre Jeff Horn lo convirtió en un nombre familiar en Australia. ¿Cuál fue tu mayor quita de esa pelea? Honestamente, no me tocaron en absoluto. Se suponía que iba a ser una batalla brutal y la convertí en una actuación clínica. y el hecho de que estoy experimentando una gran atención de los medios y grandes multitudes a una edad tan temprana y tan temprano en mi carrera solo será positivo una vez que alcance la cima. Volviendo a su oponente el 7 de julio, Michael Zerafa, parece haber algo de mala sangre entre usted y Zerafa. ¿Es esa una declaración justa? Sí, bueno, ha estado hablando de ello durante un par de años. Me ha estado persiguiendo y corriendo demasiado la boca. Nuevamente, esta pelea se trata de mostrar un poco de respeto al boxeo y demostrar que todo se hace con las manos y no con la boca. ¿Qué sabes de él y qué debilidades tiene que buscas explotar? Creo que es un buen boxeador. Ha estado ahí, Will Kell Brook. Ha estado ahí con algunos buenos luchadores. Pero, hay algunas debilidades que estoy buscando tomar. Uno de ellos es su alma. Algo que no puedes enseñar. Quiero quitarle el alma, y ​​todo lo que él cree que cree, quiero quitárselo. Tuvo algunas actuaciones bastante notables, como sus dos peleas con Jeff Horn. ¿Estás buscando hacer una declaración con esta pelea? ¿Estás buscando apagarlo de una manera en la que no lo ha hecho antes? ¿Para saltar sobre él temprano? ¿O estás buscando boxear como lo hiciste en la pelea de Ritchie? Veremos, veremos en la noche. tan pronto como entras, todo cambia. Veremos en la noche. Pero estoy buscando una actuación clínica y poder despertarlo y decirle que soy el mejor perro aquí en Australia. ¿Y hay algún mensaje para los fanáticos estadounidenses que aún no estén familiarizados con ustedes? Espero venir pronto a Estados Unidos. Tengo muchas ganas de entrar allí algún día y luchar contra los grandes, supuestamente los grandes, y quitarles estos títulos mundiales.

