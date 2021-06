Marco Antonio Barrera regresa el viernes en PPV La fiebre de las exhibiciones de boxeo continúa el viernes con el regreso de “El asesino con cara de bebé” Marco Antonio Barrera (67-7, 44 KOs) contra el boxeador de acción Jesús Soto-Karass (29-13-4, 18 KOs) en el Pico Rivera Sports Arena en Pico Rivera, California, y en vivo en pay-per-view. Barrera vs Soto-Karass será una pelea de exhibición de seis asaltos con asaltos de dos minutos. Los espectadores podrán asistir al evento, que es presentado por Marvin Rodríguez / Marvnation, un nuevo promotor del sur de California. La última pelea de Barrera, miembro del Salón de la Fama de 47 años, fue hace más de diez años. Soto-Karass, de 38 años, peleó por última vez en 2018. Para Barrera, esto es solo el comienzo. El 16 de julio, tiene una exhibición contra el famoso rival Erik Morales en Dallas. Chávez: ¡Alguien debe perder y los fanáticos ganar! Entrevista exclusiva: Tim Tszyu

