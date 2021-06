Chávez: ¡Alguien debe perder y los fanáticos ganar! “Sin tocados en la última ronda”. Por Przemek Garczarczyk La leyenda del ring, Julio César Chávez, habla sobre su próxima pelea contra Héctor Camacho Jr, dar lo mejor a los fanáticos, por qué perdió su primera pelea y por qué podría haber estado invicto durante 100 peleas. Marco Antonio Barrera regresa el viernes en PPV

