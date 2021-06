Szeremeta es el nuevo oponente de Munguia Zanfer Promotions ha anunciado que el ex campeón de peso mediano jr ​​de la OMB Jaime Munguia (36-0, 29 KOs) ahora se enfrentará al ex retador de GGG Kamil Szeremeta (21-1, 5 KOs) el 19 de junio en el Don Haskins Center en El Paso, Texas. en DAZN. Szeremeta sustituyó a Maciej Sulecki, quien se retiró por segunda vez contra el ex campeón. Munguía cerró la etapa más intensa de su preparación el martes en Temoaya, Estado de México, y exhibió gran condición y forma boxística en su objetivo de defender su título intercontinental de peso mediano de la OMB. Chávez: ¡Alguien debe perder y los fanáticos ganar!

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.