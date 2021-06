“Monster” Naoya Inoue listo para Las Vegas Por Joe Koizumi “Monster” Naoya Inoue, invicto campeón de peso gallo de la FIB y AMB, salió de Tokio, Japón hacia Las Vegas el miércoles para defender sus cinturones contra el retador obligatorio de la FIB Michael Dasmarinas, un zurdo más alto de Filipinas, en el Virgin Hotel en junio. 19. Naoya dijo con confianza: “Estoy en perfectas condiciones y espero mostrar mi mejor actuación al mundo”. Estuvo acompañado por su padre / entrenador Shingo, su hermano y ex campeón interino del WBC, Takuma y su primo / ex campeón nacional Koki. Buen viaje. Claressa Shields debuta en MMA el jueves Szeremeta es el nuevo oponente de Munguia

