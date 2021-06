Claressa Shields debuta en MMA el jueves El debut en MMA de la dos veces medallista de oro olímpica y campeona mundial de boxeo en tres divisiones Claressa “GWOAT” Shields comenzará este jueves 10 de junio en Atlantic City. Shields se enfrentará a la especialista en jiu-jitsu Brittany Elkin en ESPN2. También en la cartelera hay otro boxeador. El peso mediano “Cassius” Clay Collard se encuentra con Joilton Lutterbach. Collard causó sensación el año pasado con tres victorias consecutivas sobre peleadores invictos, pero luego titubeó y perdió dos seguidos. El curso de entrenadores de la AMB comienza el 11 de agosto "Monster" Naoya Inoue listo para Las Vegas

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.