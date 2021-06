El curso de entrenadores de la AMB comienza el 11 de agosto La Asociación Mundial de Boxeo (AMB), a través de su Academia, busca capacitar y certificar a muchos de los participantes involucrados en el deporte, especialmente a los entrenadores. Por lo tanto, el 11 de agosto se lanzará el Programa de Desarrollo para Capacitadores de la WBA, un proyecto que tiene grandes expectativas. Este proyecto nace para dar respuesta a la demanda de especialización que se requiere actualmente en el ámbito del entrenamiento deportivo. El entrenador se encarga de entrenar a los deportistas, muchas veces los descubre e influye sobre ellos más allá de los deportes; por eso es tan importante tener conocimientos en diferentes áreas para poder ayudarlos y orientarlos. “El Curso de Entrenadores de la AMB es una forma de generar nuevos recursos humanos en nuestro deporte, optimizar sus conocimientos y elevar su nivel intelectual”, dijo Lautaro Moreno, uno de los principales arquitectos del proyecto. Por este motivo, el programa tiene objetivos muy importantes, sobre todo, proporcionar conocimientos científicos y entrenamiento de habilidades a los participantes para que puedan utilizarlos con sus deportistas. La idea es fortalecer el aprendizaje teórico para lograr que este conocimiento se refleje en la práctica y que los deportistas estén mejor protegidos desde el punto de vista del entrenamiento, e incluso en términos de salud y seguridad. El programa estará en línea y constará de cuatro módulos durante un período de un año. Los módulos serán WBA Amateur Trainer, WBA Elite Amateur Trainer, WBA Professional Trainer y WBA Elite Professional Trainer. “Tenemos un método de enseñanza actualizado, diferentes modalidades de clase. También repasaremos los conceptos básicos técnicos en profundidad. Contamos con los mejores entrenadores reconocidos tanto en el campo amateur como en el profesional para este proyecto de largo plazo ”, dijo el integrante de la Dirección de la AMB de Argentina. Cada módulo contará con 10 clases de 90 minutos cada una y tratará de forma extensa y detallada los temas más importantes relacionados con el entrenamiento deportivo. Cada uno de estos módulos concluirá con un examen y diferentes trabajos prácticos para su aprobación. La WBA busca desarrollar formadores con alto nivel ético, técnico y táctico, capaces de elaborar planes con el uso correcto de la metodología. La organización pionera seguirá dando detalles del curso a través de sus redes sociales y notas de prensa en los próximos días. Academia WBA La Academia es un programa que utiliza la ciencia y la tecnología para mejorar el boxeo. Cuenta con cursos para preparadores físicos, jueces, árbitros, preparación de boxeadores en el ámbito económico y asesoramiento a gimnasios. Ediciones Se han realizado más de 20 seminarios presenciales y en línea para luchadores, entrenadores, árbitros, jueces y personal médico. Alcance Los cursos y seminarios están avalados por grandes instituciones como el Instituto Pedagógico de Caracas. Se han realizado en todo el mundo, con especial mención a las de la AMB China, Europa, Brasil y Estados Unidos. En cada uno de ellos se han registrado más de 100 personas. Beneficios Más de 300 formadores, jueces y árbitros han obtenido el aval académico según su experiencia y conocimientos. Ha sido una forma de honrar su gran trabajo a lo largo de los años y apoyarlos desde el punto de vista científico y tecnológico por el bien del boxeo y de ellos mismos. Canales Varios eventos presenciales organizados en Europa, China, América Latina y Estados Unidos se han combinado con varias ediciones en línea que han puesto la tecnología a la vanguardia del proyecto, al tiempo que logran sortear las dificultades de la pandemia. Competidores Tras la creación de la WBA Academy, se han conocido otros proyectos, como la WBC University, que nació con propósitos similares a los del proyecto de la organización pionera. Kingry vuelve a los entrenamientos Claressa Shields debuta en MMA el jueves

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.