Kingry vuelve a los entrenamientos El campeón interino de peso ligero del WBC, Ryan “Kingry” García, tomó un descanso temporal en su carrera debido a problemas de salud mental con los que ha estado lidiando. Ryan, quien es entrenado por Eddy Reynoso, confirmó que está de regreso en el gimnasio con la esperanza de regresar pronto al ring. “Pase lo que pase, puedo pelear y me gusta subir al ring para dar lo mejor de mí por los fanáticos. Sé que mis problemas se hicieron públicos, pero sigo trabajando en ello porque siempre he sido un luchador. “Tengo más hambre que nunca, ya que el boxeo es mi vida y estoy listo para regresar. Te amo por apoyarme en este momento difícil. Estoy listo para comenzar a entrenar y darles grandes peleas “. El curso de entrenadores de la AMB comienza el 11 de agosto

