Matchroom gana la subasta de Soro-Madrimov Matchroom Boxing ganó los derechos para promover la pelea eliminatoria de peso súper welter de la AMB entre Michel Soro e Israil Madrimov, clasificado número dos. El representante de Matchroom, Frank Smith, ofertó USD $ 245,000, superando los $ 217,770 puestos sobre la mesa por Y12 Management. Matchroom ofreció tres opciones de sedes, incluidas Las Vegas (EE. UU.), Cleveland (EE. UU.) Y Tashkent (Uzbekistán). La distribución será del 60% del monto para Soro y del 40% para Madrimov. Matchroom ahora tiene 20 días para enviar los contratos firmados por ambas partes a la oficina de la AMB. Resultados desde Quebec El regreso de Riddick Bowe está cancelado

