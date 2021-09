Resultados desde Quebec El clasificado WBC # 12, WBA # 13 de peso pesado Arslanbek Makhmudov (13-0, 13 KOs) venció mediante un nocaut técnico en el primer asalto contra Erkan Teper (21-4, 13 KOs) en un choque por el título de la NABF el jueves por la noche en el Center Videotron en Quebec Ciudad, Quebec, Canadá. Makhmudov derribó a Teper tres veces en el primer round y la pelea se detuvo. El invicto peso súper mediano Christian Mbilli (19-0, 18 KOs) venció mediante un nocaut técnico en el tercer round sobre Ronny Landaeta (18-4, 11 KOs). Mbilli derribó a Landaeta en el segundo round y lo sacudió inmediatamente en el tercer round para provocar la detención del árbitro. El tiempo era: 37. Mbilli ganó el título vacante WBC Continental Americas. Ojani Noa reemplaza a Bowe ante Lamar Odom Matchroom gana la subasta de Soro-Madrimov

