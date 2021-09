El regreso de Riddick Bowe está cancelado Por TMZ.com Riddick Bowe NO peleará contra Lamar Odom el próximo mes; la leyenda del box ha sido sacada del evento como resultado de la actuación de Evander Holyfield a principios de este mes, según ha sabido TMZ Sports. Como informamos anteriormente, el ex campeón indiscutido de peso pesado de 53 años estaba programado para enfrentarse al campeón de la NBA en el James L. Knight Arena en Miami el 2 de octubre. Pero, después de que “The Real Deal” sufriera un brutal nocaut técnico contra Vitor Belfort en Triller Fight Club, el fundador de Celebrity Boxing, Damon Feldman, decidió que lo mejor para la seguridad de todos era encontrar un oponente diferente para Odom, de 41 años. Bowe había estado entrenando duro antes de la pelea … pero finalmente, la idea fue descartada. Probablemente sea una buena noticia para todos los involucrados … y mucha gente del boxeo estará feliz de escucharla. Después de todo, el famoso promotor Lou DiBella estaba preocupado con la idea de que Bowe se subiera al ring… diciendo: “No. ¡¡¡¡Simplemente no!!!! Esto es bárbaro y más que peligroso “. Ahora, Feldman está en la búsqueda para encontrar el reemplazo de Odom en el último minuto … así que, ¿quién sabe, tal vez tengamos un Odom contra Aaron Carter II? En cuanto a Bowe, todavía estará en el edificio para el evento; se nos dice que servirá como árbitro para otra pelea en la cartelera: Paulie Malignaggi contra el influencer de las redes sociales Corey B. Matchroom gana la subasta de Soro-Madrimov Kambosos: Teofimo no es un verdadero campeón

