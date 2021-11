Martínez-Arroyo termina en no contest por titulo WBC Por Bill Luppert, Scott Ploof, Boxing Bob Newman en el ringside En un enfrentamiento entre México y Puerto Rico, el campeón de peso mosca del WBC Julio César Martínez (18-1 14 KOs) y McWilliams Arroyo (21-4 16 KOs) terminaron en un no contest el viernes por la noche en la cartelera de Andrade-Quigley en el SNHU Arena en Manchester, New Hampshire. Tanto Martínez como Arroyo estuvieron en la lona en el primer round. Arroyo fue cortado sobre el ojo derecho y cayó nuevamente en el segundo round. Después de ese round, Arroyo dijo que no podía ver y el combate se detuvo. Andrade derriba a Quigley en dos y retiene su titulo WBC Ahmadaliev retiene cinturones de las 122 libras de la AMB y la FIB en Manchester

