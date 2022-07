La sede de la AMB se muda a los EE. UU. La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) está en proceso de mudar su sede a Houston, Texas. La organización, que fue fundada en el estado de Rhode Island en 1921 y recientemente celebró su 100 aniversario, luego trasladó su sede a Panamá, Venezuela y luego regresó a Panamá. “Después de 100 años, el organismo sancionador pionero estará de regreso en América”, dijo el presidente de la AMB, Gilberto Jesús Mendoza. “Es el momento adecuado para volver a establecerse en el mercado de boxeo más influyente del deporte. “Además de buscar vincularnos con cada miembro de la comunidad boxística estadounidense, venimos a apoyar el desarrollo sistemático del boxeo. Tiene que ser desde sus raíces. USA tiene talento en todos los rincones y el boxeo ha demostrado ser un camino de éxito para muchos atletas. “La sede estará en la ciudad de Houston, Texas. Una gran ciudad deportiva que fue testigo de grandes seres humanos y campeones del mundo. Juan “Baby Bull” Díaz y Jermell Charlo fueron la motivación para elegir la Ciudad Espacial como la nueva ciudad de la AMB”. Nuevo oponente para Frank Martin este sábado en San Antonio, Texas Foto del Dia: Chisora-Pulev Like this: Like Loading...

